В США заявили, что Усик победит нокаутом в реванше с Дюбуа
Но не все так просто
около 1 часа назад
Известный журналист и инсайдер в боксе Майк Коппинджер поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF британцем Дэниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
«Усик снова победит нокаутом в эти выходные, хотя я считаю, что Дюбуа будет более конкурентоспособным.
Не могу дождаться, чтобы оказаться у ринга на стадионе «Уэмбли» во время боя за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии The Ring».
Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.
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