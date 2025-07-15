Владимир Кириченко

Известный журналист и инсайдер в боксе Майк Коппинджер поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF британцем Дэниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Усик снова победит нокаутом в эти выходные, хотя я считаю, что Дюбуа будет более конкурентоспособным. Не могу дождаться, чтобы оказаться у ринга на стадионе «Уэмбли» во время боя за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии The Ring».

Unless you’re Daniel Dubois or part of his team, you know it was a low blow. Usyk by stoppage yet again this weekend, though I believe Dubois will be more competitive. Can’t wait to be ringside at Wembley for the @ringmagazine heavyweight title fight. pic.twitter.com/bXIozT5R3k — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 14, 2025

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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