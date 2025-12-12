Экс-чемпион мира Джонни Нельсон высказался о работе Джейка Пола в тренировочном лагере с топовыми тяжеловесами накануне боя с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). Британца цитирует vringe.com:

Не верю, что Околі и другие устраивают Джейку ад во время спарринг-сессий. Думаю, они его щадят. В том числе и Чарльз. Нравится вам это или нет, но такая работа этих парней – именно этим они зарабатывают себе на жизнь. Так что сейчас они просто пытаются его чему-то научить. Если бы они были спарринг-партнерами в традиционном смысле этого слова, их бы уже давно уволили. Когда я боксировал, спарринг-партнеры пытались убить тебя на ринге. Вряд ли в лагере у Пола происходит что-то подобное.

Уверен, что Чарльз подписал соглашение о неразглашении. И вряд ли его стоит за это винить. Дон сейчас вышел на новый уровень после того, что он сделал с Дюбуа. Поэтому он получает предложения от самых известных и знаменитых личностей. Поэтому Пол и нанял его. Чарльз там в роли наемника.