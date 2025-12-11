Фьюри удивил прогнозом на бой Джошуа – Джейк Пол. Тайсон готов поставить миллион
«Цыганский король» верит в американского блогера
около 1 часа назад
Фото: Sky Sports
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) в интервью iFL TV поделился ожиданиями от поединка Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейка Пола:
Джейк Пол потрясет Джошуа, если они сразятся! 100%. Если они сразятся, я ставлю миллион фунтов на Джейка Пола.
Netflix опубликовали проморолик к бою Джошуа – Джейк Пол. Напомним, что поединок состоится 19 декабря в Майами.