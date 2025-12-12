Олег Гончар

Промоутер Эдди Хирн в интервью iFL TV поделился ожиданиями относительно боя своего подопечного Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) с Джейком Полом (12-1, 7 КО).

«Джейк быстро почувствует, что такое настоящий уровень, сила и опасность подобного поединка. Его жестко нокаутируют — вопрос лишь в том, насколько сильно. Единственное, на что Пол может надеяться, — чтобы не пропустить слишком чистый удар. Лучший для него сценарий — как-то выкрутиться и избежать прямого попадания, ведь артиллерия с той стороны будет действительно тяжёлой». Эдди Хирн

Хирн добавил, что никто не будет сдерживаться: Джошуа выйдет с самой тяжелой артиллерией, которая прилетит остро, быстро и сильно — прямо в подбородок. Промоутер уверен, что если он попадет чисто, то Пол не поднимется.

Напомним, что поединок Джошуа против Пола состоится 19 декабря в Майами.