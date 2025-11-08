Бывший соперник Фьюри и Джошуа нокаутировал американца
Валлин досрочно победил Томаса во втором раунде
около 2 часов назад
Фото: Boxing Scene
Известный шведский супертяжеловес Отто Валлин (28-3, 16 KO) закрыл поражение от Дерека Чисоры (36-13, 23 KO).
Хевивейтер в США провел бой с местным бойцом Крисом Томасом (15-3-2, 10 KO). Боксер во втором раунде поймал соперника хуком слева. Американец не смог подняться с канваса за 10 секунд.
