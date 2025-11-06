Леннокс Льюис ответил, стоит ли Усику завершать карьеру
Британская легенда хочет, чтобы украинец ушел из бокса на вершине
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Бывший абсолютный чемпион Леннокс Льюис в интервью Sky Sports дал свой ответ, стоит ли лидеру супертяжелого веса Александру Усику (24-0, 15 KO) завершать карьеру:
Когда парень уходит на пенсию, это решение на самом деле зависит от него. Он должен почувствовать этот импульс, чтобы захотеть завершить карьеру. Но он может научить многих молодых боксёров многим разным вещам: преданности, упорному труду, жертве, потому что я сам через это прошел. Поэтому я бы посоветовал ему уйти на пенсию в выбранное им время, но завершить на вершине. Прямо как я.
