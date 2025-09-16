Бывший чемпион мира Хасим Рахман оценил в интервью Boxing King Media гипотетический поединок Леннокса Льюиса и Александра Усика (24-0, 15 KO):

Да. Я просто думаю, что Леннокс хорошо держал дистанцию, я говорю о Ленноксе с Менни Стюардом, он был лучшим шахматистом, он знал, как контролировать дистанцию, а его сила была невероятной.

Я имею в виду его ринговой IQ, как он контролировал ринг, его силу и его рост, его дистанцию, он знал, как контролировать бой.