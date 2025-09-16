Кроуфорд обошел Усика в рейтинге P4P от The Ring
Американец вышел на первое место после победы над Саулем Альваресом, украинец опустился на вторую позицию
около 2 часов назад
Журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P).
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) занял первое место, обогнав украинского абсолютного чемпиона в хэвивейте Александра Усика (24-0, 15 КО).
Кроуфорд поднялся в рейтинге после того, как 14 сентября победил Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО) единогласным решением судей.
Канело опустился с восьмого на десятое место в рейтинге.
Японец Наоя Иноуэ опустился со второго на третье место несмотря на защиту титулов в Нагое.
Рейтинг P4P от The Ring:
- Теренс Кроуфорд
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев
- Джесси Родригес
- Дзунто Накатани
- Шакур Стивенсон
- Давид Бенавидес
- Сауль Альварес