Бывший тренер Майка Тайсона ответил, может ли «Танк» нокаутировать Джейка Пола
Атлас считает, что Дэвис может заставить блогера танцевать
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Известный американский тренер Тедди Атлас в своем подкасте высказался о потенциальном досрочном завершении поединка Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 KO) и Джейка Пола:
Шутки шутками, но если Джейк получит по подбородку так, как Дэвис может ударить, Пол может затанцевать, понимаете, о чем я? И не по собственному желанию…
Напомним, что бой Дэвис – Джейк Пол состоится 14 ноября в Майами, США.