Промоутер Джейка Пола Накіса Бідаріан высказался Sky Sports о потенциальном бое подопечного с Александром Усиком (24-0, 15 KO) по правилам MMA:

У нас было несколько разговоров, все были очень позитивными. Все зависит от того, как совпадут графики. Я думаю, что такая возможность есть.

Джейк достаточно безрассудный, чтобы это сделать. Команда Усика, похоже, очень заинтересована в этом. Так что дело только в согласовании времени, и я думаю, что в конце концов это произойдет.

Бой Пола против Усика в ММА – это будет зрелище, на которое обратит внимание весь мир. Поэтому мы всегда заинтересованы в таких возможностях.