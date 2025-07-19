Владимир Кириченко

Обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) накануне боя против чемпиона IBF британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) для DAZN Boxing ответил на вопрос о том, что для него значит возможность стать трехкратным абсолютным чемпионом мира.

Один бой, чтобы стать трехкратным абсолютным чемпионом мира. Что для вас значит эта возможность?

«Для меня это большая возможность. Для моего народа и моей страны. Благодарю Иисуса Христа и Деву Марию. Увидимся завтра. Слава Украине!».

За день до поединка Дюбуа перевесил Усика на 7,4 кг.

Напоминаем, что Усик и Дюбуа проведут реванш 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2. Где смотреть онлайн поединок