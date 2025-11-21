Чемпион мира в дивизионе Лопеса сдал положительный тест на допинг
Полтора года назад аналогичный препарат обнаружили в организме Гарсии
29 минут назад
Обладатель титула WBC в первом полусреднем дивизионе пуэрториканец Субриэль Матиас (23-2, 22 КО) сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщает журналист Ring Magazine Майк Коппинджер.
По данным источников, в пробе 33-летнего Матиаса был обнаружен остарин – полтора года назад аналогичный препарат был найден в организме Райана Гарсии, из-за чего бой с Девином Хейни был признан несостоявшимся, а его самого дисквалифицировали на год.
Теперь у Матиаса есть 10 дней, чтобы подать запрос на проверку пробы Б.
Напомним, на 10 января у боксера запланирован поединок против чемпиона WBC Silver Далтона Смита (18-0, 13 КО).
