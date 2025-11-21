Владимир Кириченко

Обладатель титула WBC в первом полусреднем дивизионе пуэрториканец Субриэль Матиас (23-2, 22 КО) сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщает журналист Ring Magazine Майк Коппинджер.

По данным источников, в пробе 33-летнего Матиаса был обнаружен остарин – полтора года назад аналогичный препарат был найден в организме Райана Гарсии, из-за чего бой с Девином Хейни был признан несостоявшимся, а его самого дисквалифицировали на год.

Теперь у Матиаса есть 10 дней, чтобы подать запрос на проверку пробы Б.

Subriel Matias delivered an adverse analytical finding for the performance-enhancing drug ostarine in a VADA test, sources tell The Ring.



Matias’ WBC junior welterweight title defense vs. Dalton Smith on Jan. 10 in New York is now in jeopardy. Matias has 10 days to request… pic.twitter.com/Jq0ZOuu9RS — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) November 20, 2025

Напомним, на 10 января у боксера запланирован поединок против чемпиона WBC Silver Далтона Смита (18-0, 13 КО).

