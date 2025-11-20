Райан Гарсия анонсировал бой против обидчика Пакьяо
Скандальный американец – в шаге от титула чемпиона мира
43 минуты назад
Американский боксер полусреднего дивизиона Райан Гарсия (24-2, 20 КО) опубликовал видеоролик, на котором, как заявил, подписал контракт на бой против обладателя титула WBC Марио Барриоса (29-2-2, 18 КО).
«Я сейчас очень устал. Это был долгий день, но я обещал вам, что покажу это видео.
Объявление о следующем бое. Вот контракт, как и обещал вам. Мы дошли до последней страницы. Бум, вот и всё. Подписано.
Я буду драться за настоящий чемпионский пояс WBC против Марио Барриоса 21 февраля. Готовьтесь, потому что я иду».
Единственный свой бой в полусреднем весе Райан проиграл – американцу Роландо Ромеро. Эта победа принесла Ромеро регулярный титул WBA, впоследствии боксеру присвоили статус полноценного чемпиона.
Барриос свои два последних поединка завершил вничью, в частности – против 46-летнего Мэнни Пакьяо.
Ранее Гарсия вызвал на бой британца Конора Бенна.