Чемпион WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) ответил, считает ли он, что лидер хэвивейта Александр Усик (24-0, 15 KO) его избегает. Британца цитирует vringe.com:

Я бы сказал, что «избегает» — это сильное слово. Потому что это имеет подтекст — якобы он боится сражаться со мной. Я не верю, что это правда. Я верю, что он сейчас на такой стадии карьеры, где заслужил право делать то, что хочет, выбирать свои бои, денежные поединки, делать вещи, которые имеют наибольший денежный смысл. И каким-то образом он и его команда решили, что это не я.

Смотрите, я это понимаю. Это не значит, что я разочарован. Как доказательство — этот бой и мои предыдущие поединки. Я полностью за то, чтобы проверять себя против лучших. Я хочу сойтись с ним, но если не сейчас, то я пройду этот бой и снова буду на телефоне пытаться поталкивать его, его команду. Скажу: «Смотри, я прошел этот бой, как насчет того, чтобы сейчас выйти против меня?» И если нет, я пройду следующего бойца. Я снова буду на телефоне, звонить ему и опять говорить: «Слушай, как насчет того, чтобы сделать это сейчас?» Так что да, я буду преследовать его бесконечно и просто ждать, пока он не скажет: «Хорошо, давай сделаем это».

Смотрите, нет смысла сидеть ныть, плакать и ворчать о том, что он должен сражаться со мной, поднимать шум, напирать на него, вызывать его. Он замечательный боец, и это будет великолепный бой. Это будет что-то, в чем я с радостью принял бы участие, но он не единственный крутой боец. Это не единственный бой для меня, не единственный бой для британской публики с моим участием. Есть и другие. Да, он на вершине дерева, но есть и другие в плане развлекательной ценности, в плане качества. Качественные хорошие молодые ребята, в просмотре которых будет заинтересована публика. Поэтому, если я не могу получить лучшего, тогда я, как всегда, выберу следующий вариант.