Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира британец Дэниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) для talkSPORT Boxing прокомментировал поражение от обладателя титулов WBC, WBA и IBF украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Как вы воспринимаете поражение от Усика? Как вы, как боец, не зацикливаетесь на этом?

«Я не зацикливаюсь на этом. Это в прошлом. Я даже не рассматриваю это в таком ключе. Это в прошлом. Я собираюсь драться с Вордли».

Дюбуа в последний раз выходил на ринг в июле, когда проиграл нокаутом Усику в 5-м раунде.

Поединок Дэниэля против Вордли состоится 9 мая в Манчестере на арене Co‑Op Live.

Напомним, Дюбуа нацелен на сокрушительный нокаут в поединке с Вордли.