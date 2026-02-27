Дюбуа – о поражении от Усика: «Это в прошлом. Я собираюсь сразиться с Уордли»
Экс-чемпион мира 9 мая попытается исправить фиаско в бою с украинцем
2 дня назад
Даниэль Дюбуа / Фото - Sky Sports
Бывший чемпион мира британец Дэниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) для talkSPORT Boxing прокомментировал поражение от обладателя титулов WBC, WBA и IBF украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).
Как вы воспринимаете поражение от Усика? Как вы, как боец, не зацикливаетесь на этом?
«Я не зацикливаюсь на этом. Это в прошлом. Я даже не рассматриваю это в таком ключе. Это в прошлом. Я собираюсь драться с Вордли».
Дюбуа в последний раз выходил на ринг в июле, когда проиграл нокаутом Усику в 5-м раунде.
Поединок Дэниэля против Вордли состоится 9 мая в Манчестере на арене Co‑Op Live.
Напомним, Дюбуа нацелен на сокрушительный нокаут в поединке с Вордли.
