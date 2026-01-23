Олег Гончар

Британский боксер супертяжёлого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) заявил о завершении контракта с промоутерской компанией Queensberry Promotions, сообщил ютуб-канал talkSPORT.

По словам Чисоры, соглашение с Queensberry Promotions утратило силу через два месяца после его поединка против Отто Валлином. Боксер заявил, что в настоящее время не имеет действующего контракта ни с одним промоутером.

Также Чисора объяснил, почему его юбилейный 50-й бой не состоялся в декабре.

«Я буду драться с кем угодно. Все, что мне нужно, это хороший контракт. Причина, почему мы не дрались в декабре, заключается в том, что я не получил хороший контракт. Поэтому я не дрался в декабре. Сейчас я просто хочу получить большую сумму и хороший контракт». Дерек Чисора

Ранее появлялась информация о возможном поединке Чисоры с Деонтеем Уайлдером. По предварительным данным, бой могут провести в апреле 2026 года в Великобритании, однако официального подтверждения этой информации пока что нет.