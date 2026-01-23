Денис Седашов

Британский ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 KO) поделился настроением и подходом к подготовке перед поединком против Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО), подчеркнув свою максимальную готовность к жесткому противостоянию. Слова приводит talkSPORT.

Я тренируюсь на полную силу, зная, что для победы мой соперник должен меня нокаутировать — по-настоящему нокаутировать. Поэтому, если он не сможет сделать этого в 10-м или 12-м раунде, я его просто уничтожу. Вот как я тренируюсь… Мне нравится драться, мне нравится боль, мне нравится всё. Так что если бой всё-таки состоится, позвольте мне кое-что вам объяснить, ребята: Деонтей будет нокаутирован. Дерек Чисора

Поединок состоится 4 апреля в Лондоне. Для Чисоры это будет 50-й бой в профессиональной карьере.

