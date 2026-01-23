Владимир Кириченко

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) проведет бой против бывшего чемпиона мира в хэвивейте американца Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО). Об этом сообщает BBC Sport.

Поединок состоится 4 апреля в Лондоне. Для Чисоры это будет 50-й бой в профессиональной карьере.

Боксеры должны были провести бой еще 13 лет назад, но Уайлдер снялся с поединка из-за ареста по обвинению в домашнем насилии.

40-летний Уайлдер потерпел два поражения нокаутом подряд — от Джозефа Паркера в 2023 году и Чжана Чжилея в 2024-м.

После более чем годичного перерыва Уайлдер вернулся на ринг в июне, одержав победу техническим нокаутом в 7-м раунде над Тайреллом Герндоном.

42-летний Чисора имеет серию из трех побед подряд.

