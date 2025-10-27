Олег Гончар

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (36-13, 23 КО) поделился мыслями по поводу возможного поединка между временным чемпионом WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) и абсолютным чемпионом Александром Усиком (24-0, 15 КО).

В интервью Seconds Out Чисора отметил, что Уордли победил Паркера, потому что тот позволил это сделать, но Усик такого не допустит.

«Усик заставит своего соперника действовать даже тогда, когда тот изнурён. В поединке с Паркером было много моментов для отдыха — удары, пауза, восстановление. Но против Усика такого не будет: он не позволит перевести дух, заставит непрерывно двигаться и одновременно атаковать. Это совсем другой уровень испытания». Дерек Чисора

Чисора уверен, что Усик победит, но признает способность Уордли создавать сенсации.

WBO обязала Усика провести следующий бой против победителя поединка Паркер – Уордли, которым стал британец после остановки в 11-м раунде.