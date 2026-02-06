Чисора: «Я дрался с двумя поколениями: Виталием Кличко, а затем с Усиком»
Дерек вспомнил свой карьерный путь
около 2 часов назад
Фото: Matchroo
Бывший претендент Дерек Чисора (36-13, 23 KO) высказался о своей карьере. Британца цитирует vringe.com:
Я думаю, я боксировал с двумя поколениями: Виталием Кличко, Робертом Хелениусом... Это было мое первое поколение. А потом я боксировал с Александром Усиком после Олимпиады и другими. Это еще одно поколение. Это яркое время для меня.
Напомним, что Чисора в апреле проведет поединок с Деонтеем Уайлдером.
