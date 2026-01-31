Владимир Кириченко

Бой британского ветерана супертяжелого дивизиона Дерека Чисоры (36-13, 23 КО) против бывшего чемпиона в хэвивейте американца Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО) объявлен официально.

Поединок состоится 4 апреля в Лондоне на The O2 Arena. Трансляция запланирована на DAZN.

🥊 ANNOUNCED: Deontay Wilder will face Derek Chisora in a heavyweight clash on April 4th at The O2 Arena in London on DAZN. pic.twitter.com/v2XadmhOEL — Ring Magazine (@ringmagazine) January 30, 2026

Для Чисоры это будет 50-й поединок в профессиональной карьере.

Боксеры должны были провести бой еще 13 лет назад, но Уайлдер снялся с поединка из-за ареста по обвинению в домашнем насилии.

Уайлдер потерпел два поражения нокаутом подряд – от Джозефа Паркера в 2023 году и Чжана Чжилея в 2024-м. После более чем годичного перерыва 40-летний Уайлдер вернулся на ринг в июне, одержав победу техническим нокаутом в 7-м раунде над Тайреллом Герндоном.

42-летний Чисора имеет серию из трех побед подряд.

Бой с Усиком под вопросом? Уайлдер выйдет в ринг против британского ветерана