Официально: поединок Чисора – Уайлдер состоится на шоу в Лондоне
Звезды хевивейта должны были провести бой ещё 13 лет назад
около 2 часов назад
Бой британского ветерана супертяжелого дивизиона Дерека Чисоры (36-13, 23 КО) против бывшего чемпиона в хэвивейте американца Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО) объявлен официально.
Поединок состоится 4 апреля в Лондоне на The O2 Arena. Трансляция запланирована на DAZN.
Для Чисоры это будет 50-й поединок в профессиональной карьере.
Боксеры должны были провести бой еще 13 лет назад, но Уайлдер снялся с поединка из-за ареста по обвинению в домашнем насилии.
Уайлдер потерпел два поражения нокаутом подряд – от Джозефа Паркера в 2023 году и Чжана Чжилея в 2024-м. После более чем годичного перерыва 40-летний Уайлдер вернулся на ринг в июне, одержав победу техническим нокаутом в 7-м раунде над Тайреллом Герндоном.
42-летний Чисора имеет серию из трех побед подряд.
Бой с Усиком под вопросом? Уайлдер выйдет в ринг против британского ветерана