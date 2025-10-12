Чухаджян прокомментировал свою победу нокаутом в Риге
Украинец поделился планами после успешного боя
около 2 часов назад
Карен Чухаджян
Украинский боксер Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) после победы над аргентинцем Хоэлем Маркосом Мафаудом (13-2, 5 КО) в Риге заявил, что его главная цель – завоевать титул чемпиона мира. Об этом он рассказал в интервью после поединка.
«Я хочу стать чемпионом мира. Это моя цель, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы стать чемпионом мира».
Также Карен выразил благодарность латвийскому народу и правительству Латвии за поддержку Украины во время российского вторжения.
Напомним, Чухаджян победил аргентинца техническим нокаутом во втором раунде.
Поделиться