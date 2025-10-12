Олег Гончар

Украинский боксер Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) после победы над аргентинцем Хоэлем Маркосом Мафаудом (13-2, 5 КО) в Риге заявил, что его главная цель – завоевать титул чемпиона мира. Об этом он рассказал в интервью после поединка.

«Я хочу стать чемпионом мира. Это моя цель, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы стать чемпионом мира». Карен Чухаджян

Также Карен выразил благодарность латвийскому народу и правительству Латвии за поддержку Украины во время российского вторжения.

Напомним, Чухаджян победил аргентинца техническим нокаутом во втором раунде.