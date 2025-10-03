Чухаджян завершил спарринги перед боем за титул
Украинский боксер готовился к поединку в Риге
около 1 часа назад
Карен Чухаджян
Владелец титула WBO International в полусреднем весе Карен Чухаджян (25-3, 13 КО) провел последний спарринг в подготовке к поединку против аргентинца Хоэля Маркоса Мафауады (13-1, 5 КО).
29-летний украинец опубликовал в сториз Instagram совместное фото с латвийским боксером среднего веса Эмилсом Списсом (10-1, 4 КО).
«Финальный спарринг», – подписал снимок Чухаджян.
Во время подготовки Чухаджяну также помогали латвийский боксер среднего веса Евгений Алексеев (18-0, 10 КО), украинец Никита Алистратов (10-1-2, 5 КО) и немец Деврим Гекдуман (13-0, 8 КО).
Поединок Чухаджяна с Мафаудой состоится 11 октября на турнире KOK 127 & DREAMBOXING в Риге, Латвия.
