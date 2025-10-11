Чухаджян и Мафауад показали одинаковый вес перед очным поединком
Бой состоится на мероприятии в столице Латвии
около 1 часа назад
Карен Чухаджян / Фото - BoxingScene
Украинский боксер Карен Чухаджян (25-3, 13 КО) и аргентинец Хоэль Маркос Мафауад (13-1, 5 КО) провели официальную церемонию взвешивания накануне очного боя.
Боксеры уложились в лимит полусреднего дивизиона (66,7 кг). Чухаджян и Мафауад показали на весах 66,670 кг.
На поединке будут стоять титулы IBF International и WBO International в полусреднем весе.
Бой Чухаджяна с Мафауадой состоится 11 октября на турнире KOK 127 & DREAMBOXING в Риге, Латвия.
