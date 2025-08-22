Чухаджян проведет титульный поединок на шоу в Латвии
Официальное объявление боя состоится 22 августа
около 1 часа назад
Карен Чухаджян / Фото - BoxingScene
Владелец титула WBO International в полусреднем дивизионе украинец Карен Чухаджян (25-3, 13 КО) проведет бой 11 октября.
На кону боя будут титулы IBF International и WBO International в полусреднем весе.
Соперник украинца пока неизвестен. Официальное объявление боя состоится 22 августа.
Бой пройдет на турнире KOK 127 & DREAMBOXING в Риге, Латвия.
Напомним, в мае Карен победил аргентинца Кристиана Хавьера Аялу в бою за титул WBO International. Чухаджян впервые вышел на ринг после поражения в чемпионском поединке против Джарона Энниса в ноябре прошлого года.
Поделиться