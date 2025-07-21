Чухаджян подобрал следующего соперника для Усика
Это обидчик Уайлдера и Баколе
около 1 часа назад
Владелец титула WBO International в полусреднем дивизионе Карен Чухаджян (25-3, 13 КО) для Trіbuna.com прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) над бывшим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).
Стало ли для вас сюрпризом, что бой завершился так рано?
«Для меня это стало сюрпризом, ожидал более конкурентный поединок».
По-вашему, Дюбуа мог бы ещё подняться? И был ли в этом смысл?
«Второе падение было жестким, подняться он мог, но продолжать – не думаю».
Что стало главной причиной настолько легкого поединка для Усика?
«Усик показал феноменальную форму. Он был лучше физически, тактически и морально. Просто переехал Дюбуа».
Усик после боя назвал троих вероятных следующих соперников: Фьюри, Паркер и Чисора. Какой из этих боёв лично вам кажется самым интересным?
«Фьюри он побил уже дважды – не вижу смысла в третьем поединке, разве что заработать денег. Среди всех перечисленных этот – самый денежный. Чисора – неинтересно, ничего Дерек не покажет в бою с Александром.
Паркер самый интересный, с ним Усик хотя бы ещё не боксировал. Плюс Паркер идёт на хорошей серии, в последних трёх боях взял хорошие скальпы».
Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.
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