Официально: Чухаджян проведет бой на вечере бокса в Риге
Известно имя соперника украинца
около 1 часа назад
Карен Чухаджян / Фото - BoxingScene
Обладатель титула WBO International в полусреднем дивизионе украинец Карен Чухаджян (25-3, 13 КО) проведет поединок против аргентинца Джоэля Маркоса Мафауада (13-1, 5 КО).
Бой состоится 11 октября на турнире KOK 127 & DREAMBOXING в Риге (Латвия).
На кону поединка будут титулы IBF International и WBO International в полусреднем весе.
Трансляция запланирована на DAZN и Fightplus.eu.
Мафауада на данный момент имеет серию из четырех побед подряд.
Напомним, в мае Карен победил аргентинца Кристиана Хавьера Аялу в бою за титул WBO International. Чухаджян впервые вышел на ринг после поражения в чемпионском поединке против Джарона Энниса в ноябре прошлого года.
