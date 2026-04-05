Олег Шумейко

Тим Цзю (27-3, 18 KO) завоевал титул WBO International в поединке с Денисом Нурью (20-1, 9 KO).

Представитель Австралии контролировал ход поединка. В начале боя албанец врезался головой в лицо Тима, но рассечение никак не помешало Цзю доминировать на ринге. Австралиец пытался завершить бой досрочно, но нокдаун в 4 раунде – единственное, на что хватило Тима. Цзю в режиме энергосбережения завершил бой, завоевав уверенную победу единогласным решением судей – 100:88.

После победы сразу был объявлен следующий бой Цзю – мегафайт с Эрролом Спенсом.

