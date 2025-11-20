Владимир Кириченко

Австралийский бывший чемпион мира в первом среднем дивизионе Тим Цзю (25-3, 18 KO) попытается реанимировать карьеру после крайне плохого ее периода. Об этом сообщает The Ring.

17 декабря Цзю встретится с непобежденным американцем Энтони Веласкесом (18-0-1, 15 KO) в рамках вечера бокса, который пройдет в ICC Exhibition Centre в австралийском Сиднее.

Цзю в последний раз боксировал в июле, когда досрочно проиграл в реванше Себастьяну Фундоре. Всего в последних четырех боях у него три поражения. После последней неудачи Тим начал сотрудничать с новым тренером Педро Диасом.

Веласкес последний поединок провел также в июле, когда нокаутировал в 5-м раунде Терри Чатвуда.

Напомним, Цзю после поражения Фундоре сменил команду.