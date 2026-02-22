Де Ла Хойя допустил реванш с Мейвезером
Промоутер вспомнил поражение 2007 года и допустил возможность реванша
около 11 часов назад
Промоутер Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя прокомментировал заявление Флойда Мейвезера-младшего о возобновлении профессиональной карьеры.
«Не делайте этого со мной. Я знаю, что хорошо выгляжу, и, возможно, я захочу реванша».
Боксеры встречались в 2007 году. Тогда Мейвезер победил раздельным решением судей и завоевал титул в первом среднем весе.
Ранее Мейвезер сообщил, что планирует возобновить профессиональную карьеру после выставочного поединка с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном.