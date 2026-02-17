Стало известно, где и когда состоится мегабой Тайсон – Мейвезер.
59-летний Майк не выходил на ринг с ноября 2024 года
Тайсон и Мейвезер / Фото - BBC
Журналист и инсайдер The Ring Майк Коппинджер сообщил дату и место проведения поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном и экс-обладателем титулов в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим.
По информации Коппинджера, выставочный бой между двумя легендарными американцами предварительно запланирован на 25 апреля в Конго.
В последний раз 59-летний Тайсон выходил на ринг в ноябре 2024 года, проиграв Джейку Полу.
48-летний Мейвезер завершил карьеру непобеждённым в 2017 году, с тех пор он принял участие уже в 8 выставочных поединках.
Напомним, инициатором боя стал именно Мейвезер.