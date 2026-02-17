Владимир Кириченко

Журналист и инсайдер The Ring Майк Коппинджер сообщил дату и место проведения поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном и экс-обладателем титулов в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим.

По информации Коппинджера, выставочный бой между двумя легендарными американцами предварительно запланирован на 25 апреля в Конго.

🚨 The Mike Tyson vs Floyd Mayweather exhibition is tentatively set to take place on April 25th in the Congo, sources have told @MikeCoppinger. pic.twitter.com/xdz5PsI44t — InsideRingShow (@InsideRingShow) February 16, 2026

В последний раз 59-летний Тайсон выходил на ринг в ноябре 2024 года, проиграв Джейку Полу.

48-летний Мейвезер завершил карьеру непобеждённым в 2017 году, с тех пор он принял участие уже в 8 выставочных поединках.

Напомним, инициатором боя стал именно Мейвезер.