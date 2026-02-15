Денис Седашов

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американский боксер Рой Джонс-младший в интервью Fight Hub TV сравнил одного из нынешних профессионалов со знаменитым Флойдом Мейвезером-младшим.

По его словам, бойцовские стили спортсменов имеют схожие черты, хотя есть и различия в подходе к соперникам.

Стивенсон похож на Мейвезера. Он не рискует и не дает соперникам ни единого шанса на победу. Разница лишь в том, что он дерется со всеми. Шакур не избегает бойцов и не прячется. Рой Джонс-младший

