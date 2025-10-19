Дэнни Гарсия триумфально вернулся на ринг на шоу в Нью-Йорке
Экс-чемпион мира одержал победу нокаутом
Денні Гарсія / Фото - Yahoo
Бывший чемпион мира в двух дивизионах американец Дэнни Гарсия (38-4, 22 KO) победил своего соотечественника Дэниела Гонсалеса (22-5-1, 7 КО) в первой средней весовой категории.
37-летний Гарсия одержал победу нокаутом в 4-м раунде.
Ранее Дэнни говорил, что этот бой станет последним в его карьере.
Отметим, что вечер бокса состоялся в Barclays Center, Нью-Йорк.
Гарсия заявлял, что хочет увидеть реванш Кроуфорд – Канело.
