Бывший чемпион мира американец Дэнни Гарсия (37-4, 21 KO) для The Ring поделился мыслями, стоит ли абсолютному чемпиону во втором среднем дивизионе Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 КО) менять весовую категорию.

«Как по мне, в этом возрасте он более естественный боксер первой средней категории. Но лимит среднего дивизиона (72,5 кг), он сможет сделать без проблем.

Ребята там очень голодные. Когда ты выходишь против соперника, который жаждет побед – это всегда опасно. Лучше всего, что может сделать Теренс, – это снова подраться с Канело, разве что он хочет стать чемпионом мира в шести весовых категориях».