Олег Гончар

Бывший чемпион мира Дэнни Гарсия (37-4, 21 KO) считает себя одним из лучших боксеров из Филадельфии, сообщает Boxing Scene.

«Я точно чувствую, что принадлежу к этой когорте». Дэнни Гарсия

Дэнни отметил, что Филадельфия славится такими легендами, как Джо Фрейзер, Бернард Хопкинс, Мелдрик Тейлор, а также современными звездами – Стивеном Фултоном, Джароном Эннисом, Тевином Фармером и Джулианом Уильямсом. Гарсия подчеркнул, что гордится статусом первого пуэрториканца из Филадельфии, который стал чемпионом мира, что выделяет его среди других.

Напомним, что 18 октября в Бруклине Гарсия проведет бой против Даниэля Гонсалеса (22-4-1, 7 КО).