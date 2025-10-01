Дэнни Гарсия: «Я среди боксёров как Фрейзер и Хопкинс»
Экс-чемпион гордится статусом первого пуэрториканского чемпиона из Филадельфии
около 4 часов назад
Дэнни Гарсия
Бывший чемпион мира Дэнни Гарсия (37-4, 21 KO) считает себя одним из лучших боксеров из Филадельфии, сообщает Boxing Scene.
«Я точно чувствую, что принадлежу к этой когорте».
Дэнни отметил, что Филадельфия славится такими легендами, как Джо Фрейзер, Бернард Хопкинс, Мелдрик Тейлор, а также современными звездами – Стивеном Фултоном, Джароном Эннисом, Тевином Фармером и Джулианом Уильямсом. Гарсия подчеркнул, что гордится статусом первого пуэрториканца из Филадельфии, который стал чемпионом мира, что выделяет его среди других.
Напомним, что 18 октября в Бруклине Гарсия проведет бой против Даниэля Гонсалеса (22-4-1, 7 КО).
