Американский боксер полусреднего дивизиона Райан Гарсия (24-2, 20 КО) для Ring Champs with Ak & Barak назвал, кого хотел бы видеть своими следующими соперниками.

«Я все еще хочу драться с Теофимо. Нас считали четырьмя королями, и я хочу быть первым, кто побьется со всеми. Я дрался с Танком, дрался с Девином. Теперь я хочу драться с Теофимо.

Я хочу снова драться с Танком. Проведу и те посредственные бои, которые я должен буду, потому что иногда нельзя получить большие бои сразу. Я хочу драться с Шакуром, потому что это человек, с которым я соревновался еще с любительских времен, и я чувствую, что он тоже поднимается. Я хочу драться с Теренсом Кроуфордом. Я просто хочу драться со всеми, с кем только могу».