Гарсия: «Кроуфорд может стать лучшим боксером в истории»
Райан отметил, что ключом к победе Теренса стала тактика
14 минут назад
Американский боксер-профессионал Райан Гарсия (24-2, 20 KO) в социальной сети прокомментировал победу 37-летнего непобежденного чемпиона Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) над звездным мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).
Я действительно считаю, что Кроуфорд может стать лучшим боксером всех времен.
С технической стороны ключевым в его победе стал прием «лови и контратакуй». Канело наносил одиночные мощные удары, а Кроуфорд их перехватывал и сразу отвечал. Он использовал ринг, когда это было нужно, и уверенно держал позицию в нужные моменты. Очень плавно, очень качественно.
Поединок длился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116–112; 115–113; 115–113).
