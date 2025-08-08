Деревянченко начал тренироваться с Амосовым в зале ММА
Украинский боксер может сменить вид спорта
31 минуту назад
Сергей Деревянченко и Ярослав Амосов
Украинский боксер, бывший претендент на титул чемпиона мира в средней весовой категории Сергей Деревянченко начал тренироваться в спортзале MMA American Top Team, который считается одним из лучших в мире.
В ATT давно тренируется украинский боец MMA Ярослав Амосов, с которым Деревянченко проводит время, о чем бойцы сообщили в соцсетях.
Вероятно, оба также вместе тренировались в ATT.
