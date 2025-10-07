Олег Гончар

Чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) поделился планами на будущее. Об этом он заявил в интервью Fight Hub TV.

«Что мне еще остается? На мой взгляд, следующим будет бой с Бетербиевым или Биволом». Давид Бенавидес

Бенавидес подчеркнул, что стремится бросить себе вызов, встретившись с Дмитрием Биволом или Артуром Бетербиевым, чтобы стать бесспорным лучшим в дивизионе.

Если это не удастся, Бенавидес планирует переход в крузервейт для боя с Хуаном Франсиско Эстрадой или Хуаном Мирандой.

По его словам, другие бойцы избегают поединка с ним, зная возможный результат.

22 ноября Бенавидес проведет обязательную защиту титула против британца Энтони Ярда (25-3, 24 КО).

Напомним, ранее Бенавидес отказался от идеи боя с Кроуфордом.