Бенавидес: «Следующим будет бой с Биволом или Бетербиевым»
Чемпион WBC в полутяжелом весе стремится стать лучшим
около 1 часа назад
Чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) поделился планами на будущее. Об этом он заявил в интервью Fight Hub TV.
«Что мне еще остается? На мой взгляд, следующим будет бой с Бетербиевым или Биволом».
Бенавидес подчеркнул, что стремится бросить себе вызов, встретившись с Дмитрием Биволом или Артуром Бетербиевым, чтобы стать бесспорным лучшим в дивизионе.
Если это не удастся, Бенавидес планирует переход в крузервейт для боя с Хуаном Франсиско Эстрадой или Хуаном Мирандой.
По его словам, другие бойцы избегают поединка с ним, зная возможный результат.
22 ноября Бенавидес проведет обязательную защиту титула против британца Энтони Ярда (25-3, 24 КО).
Напомним, ранее Бенавидес отказался от идеи боя с Кроуфордом.