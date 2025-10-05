Денис Седашов

Отец и тренер чемпиона WBC в полутяжелом весе Давида Бенавидеса (30-0, 24 КО) — Хосе Бенавидес-старший — прокомментировал возможность поединка своего сына против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО). Слова приводит Fight Hub TV.

По словам наставника, в настоящее время бой с Кроуфордом не имеет смысла из-за разницы в весе между спортсменами.

Честно говоря, мне даже стыдно об этом говорить. Давид сейчас слишком велик для Кроуфорда. К тому же вы видели, что сказал Брайан МакИнтайр — они не заинтересованы в поединке с Давидом. Нам нужно сосредоточиться на том, что есть. В боксе сейчас происходит много странного — бой Танка с Джейком Полом, поединок Кроуфорда с Канело... Мы сосредоточены на бою 22 ноября. Хосе Бенавидес-старший

Напомним, Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) 22 ноября проведет поединок против британца Энтони Ярда.

