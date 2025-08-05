Дэвид Хей: «Мечтал подраться с Виталием Кличко»
Эту битву он называет поединком мечты
около 2 часов назад
Один из самых успешных британских боксеров современности Дэвид Хэй признался, что всегда мечтал провести поединок против Виталия Кличко.
В интервью Froch on Fighting экс-чемпиона мира спросили, с кем из соперников он бы хотел встретиться, если бы имел возможность вернуть время назад.
Это Виталий Кличко. Мне очень нравился его стиль. Я дрался с его братом Владимиром, но тот действовал слишком осторожно, оборонительно. А вот Виталий выходил действительно драться — он бы дал мне шанс проявить себя. Владимир стремился выиграть по очкам, а Виталий искал бой. Именно с ним я всегда хотел выйти на ринг.
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