Дмитрий Попов – ветеран российско-украинской войны. После завершения военной службы он занялся боксом и уже успел принять участие в чемпионском поединке среди ветеранов, в котором Дмитрий встречался с Сергеем Герасименко. Это произошло во время мероприятия, организованного компанией SpartaBox Faniian Promotions.

- Какие у вас остались впечатления от вечера бокса 11 октября в Дворце спорта?

- Очень хорошие впечатления остались. Там была невероятная атмосфера! Отличная организация и, конечно же, великолепные бои наших несгибаемых Воинов.

- Вы стали участником исторического события – первого в истории боя за пояс чемпиона Украины среди ветеранов. Что это значит для вас?

- В первую очередь, это история и еще одно доказательство украинской несгибаемости для всех нас.

- Вы, к сожалению, потерпели поражение. Однако расскажите, какие впечатления остались у вас от собственного выступления?

- Хороший, упорный бой, как и планировали, что этот поединок пройдет в борьбе. Впечатления от боя до сих пор остаются незабываемыми.

- Вы являетесь почетным членом Украинской лиги бокса ветеранов боевых действий. Насколько важным является создание этой организации, по вашему мнению?

- Это очень важный социальный проект для наших Ветеранов. Бокс – через реабилитацию – хороший способ побороть свои страхи и снова вернуть наших Ветеранов и Воинов к жизни.

- В мейн-ивенте вечера Виктор Постол победил испанца Алехандро Мойю и стал чемпионом IBO International. Как вам этот бой?

- Виктор Постол еще раз доказал силу нашей нации и показал, что никогда не поздно возвращаться в бокс и спорт. Бой был очень агрессивным, но в то же время и чрезвычайно тактическим.

- Какие у вас вообще впечатления от того, что вы вышли на один и тот же ринг вместе с легендарным боксером?

- Это была мечта детства, выйти на мировой арене и выступить на ней. Так что можно сказать, что Виктор Постол помог мне осуществить эту мечту.

- Планируете ли вы продолжать боксировать в следующих мероприятиях от компании?

- Да, конечно планирую, и намека не было на то, чтобы заканчивать это дело.

- Что для вас означает бокс на данном этапе?

- На данном этапе бокс – это моя жизнь!