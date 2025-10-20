Экс-чемпион мира по версии WBC Виктор Постол (33-5, 12 KO) в интервью vringe.com вспомнил поединок с Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO).

В бою с Кроуфордом было ощущение, что это особенный боец?

Нет. Я посмотрел на его бои, когда он стал чемпионом. Когда узнал, что мне нужно будет с ним боксировать, пересмотрел поединки. Ну, с кем он тогда боксировал? Ну, с Гамбоа разве что... Я был настроен, верил в себя. Так что вышел и удачно отбоксировал.

Но он и правда очень хороший боксер. Он очень быстрый. Он из тех, кто может и вперед пойти, и на себя потянуть. Такой, неординарный, нешаблонный. Думающий боксер.

А после боя не возникало чувства, что он особенный? Могли тогда представить, что он станет величайшим боксером этой эпохи?

Нет, такого не было. Уже потом (улыбается). Когда он стал абсолютным чемпионом в моем весе, а потом перешел в 66 кг и снова стал абсолютом. И теперь еще раз. Так что сейчас я действительно горжусь тем, что боксировал с лучшим боксером в мире.

Ведь Кроуфорд и сам постоянно называет победу над вами одной из своих лучших и знаковых побед. Кстати, что чувствуете сейчас? Какие чувства, когда он об этом говорит?

Во-первых, приятно, что он постоянно вспоминает. Мы как-то встретились уже после того, как я ему проиграл... Где-то в Америке... Не вспомню, где именно... Мы поздоровались. Он доброжелательный, нормальный парень.

А мне приятно, что он вспоминает, что боксировал с Постолом. Приятно, что не просто боксировал. Что провел с ним все 12 раундов. Что дал ему бой. Как-то так...

Напомним, что Постол завоевал титул IBO International.