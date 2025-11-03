Фаниан: «Постол доказал, что даже в 42 можно боксировать на высоком уровне»
Руководитель промоутерской компании подчеркнул, что выступление Виктора — это доказательство того, что возраст не является преградой
15 минут назад
Руководитель Spartabox Faniian Promotions Игорь Фаниан высоко оценил выступление украинского боксера Виктора Постола (33-5, 13 КО), который завоевал титул IBO International, победив испанца Алехандро Мойю (22-3, 12 КО). Слова приводит Sport Arena.
По словам Фаниаана, 42-летний Постол доказал, что даже в таком возрасте можно демонстрировать высокий уровень бокса, если грамотно строить тренировочный процесс и дисциплинированно подходить к делу.
Виктор – большой молодец. Мы гордимся им. Бой был непростым и очень зрелищным. Испанец приехал за победой, но Постол не позволил ему этого сделать, даже несмотря на рассечение. Он выстоял и доказал свое мастерство.
Постол – о завоевании титула IBO International: «Низкий поклон нашим защитникам, что имею возможность заниматься делом жизни».