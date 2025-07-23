Денис Седашов

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) поделился планами по созданию автобиографической книги и рассказал о работе над документальным фильмом о себе. Об этом боксер рассказал во время закрытой пресс-конференции для военных. Сообщает ПравдаТУТ Львов.

Я думаю, что [книга] будет, просто не хочется написать что попало. Хочется написать так, чтобы было прикольно, чтобы она изменила кого-то, если её кто-то прочитает. Хочется сделать что-то крутое – такую мощную книгу, которая бы помогла. Александр Усик

Кроме того, спортсмен рассказал, что вскоре выйдет документальный фильм, съемки которого продолжаются уже несколько лет. Режиссер фильма — итальянец по имени Пабло, которого сам Усик называет Павлом:

Кстати, у меня есть член команды, который снимает обо мне документальный фильм — Пабло, но он Павел. Он знает, что он Павел, как в Украине. Не Паша — Павел. Уже на завершающей стадии этот фильм. Он начал снимать его еще до первого поединка с Энтони Джошуа, который состоялся 25 сентября 2021 года. Думаю, что в конце года уже выйдет документалка, а оттуда уже можно подумать и об авторской книге. Александр Усик

Британский экс-чемпион: «Усика следует рассматривать как одного из величайших в истории».