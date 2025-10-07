Олег Гончар

Двукратный олимпийский чемпион Баходир Джалолов (16-0, 14 КО) одержал победу над россиянином Виталием Кудуховым (7-4, 3 КО) на турнире IBA Pro 10 в России.

31-летний узбек победил 36-летнего противника единогласным решением судей.

В пятом раунде Джалолов неожиданно опустился на колено, но рефери не засчитал нокдаун. Узбекский игрок был большим фаворитом, но уверенно победить не смог.

Международную боксерскую ассоциацию (IBA), под эгидой которой прошел турнир, ранее исключили из олимпийского бокса из-за нарушения принципов МОК.