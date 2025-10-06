Белью назвал боксера, который может угрожать Усику
Британец считает, что это Мозес Итаума
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Британец Тони Беллью в комментарии Карлу Фрочу заявил, что только один боец имеет шансы составить серьёзную конкуренцию украинскому абсолютному чемпиону мира Александру Усику (24-0, 15 КО) — Мозес Итаума (13-0, 11 КО).
Однако, по словам экс-чемпиона, в данный момент британский боксер еще не готов к такому вызову, и ставить его против украинца было бы несправедливо.
Я надеюсь, что Усик продолжит свою карьеру с высоко поднятой головой. Он на другом уровне. Единственный соперник, который может ему создать проблемы — это Моисей Итаума, но сейчас он еще не готов к такому поединку.
