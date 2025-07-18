Владимир Кириченко

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом дивизионе британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) для The Ring Magazine поделился ожиданиями от реванша с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО).

Насколько лучше ты готов к реваншу с Усиком по сравнению с первым поединком?

«Я более чем готов. Я заряжен, в форме, в полной боевой готовности. Я сейчас просто в огне. Жду этот бой на все сто».

Насколько важным был для тебя опыт первого боя с Усиком, где ты продержался 9 раундов?

«Это все – результат опыта, который я набирал в течение всей карьеры. Я сейчас уже чувствую себя ветераном, и я наконец в той точке, где должен был быть. Я заслужил этот шанс, я уже стал чемпионом, а теперь завоюю все пояса – и это будет история. Я готов выйти и сделать своё дело».

Сейчас ты на вершине, и если победишь Усика в субботу – станешь абсолютом. А Усик – боец, которого многие считают лучшим в P4P.

«То, чего он достиг, не обсуждается, у него была отличная карьера. Но он не будет скучать по своим поясам. Он владел ими и в крузервейте, и в хевивейте. У него был отличный путь, но сейчас мое время. И я это докажу в субботу. Это будет уничтожение, я выйду и заберу своё».

Думаю, ты сейчас чувствуешь себя намного лучше, чем перед первым боем с Усиком?

«Да, и это благодаря всей работе, которую моя команда вложила в меня. Мой отец ещё с детства готовил меня к этому моменту – и вот он настал. Я более чем готов. Я в своей лучшей форме. Всё должно закончиться точным и хладнокровным завершением».

Ты говоришь, что ты уже ветеран. Это твой пик в 27 лет?

«Да. С боя с Миллером началась моя прайм-фаза. Я становлюсь всё лучше и лучше. И сейчас я полностью сформирован. Я – воин».

Думаю, ты много раз пересматривал первый бой с Усиком. Заметил ли что-то, на чём теперь сможешь сыграть? Возможно, что-то, что тогда не успел использовать?

«Да. В этот раз не будет «надо было сделать вот так», не будет колебаний после боя. Я выложусь полностью».

Напомним, что Усик и Дюбуа проведут реванш 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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