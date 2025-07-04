Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) для The Ring прокомментировал заявление министра развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха о том, что его соотечественник Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) возобновит карьеру.

«Я не думаю, что даже сам Фьюри воспринимает себя всерьез. Он говорит первое, что приходит в голову. Я полагал, что он вернется. Фьюри уже так делал раньше. Со всеми этими титулами на кону он может вернуться и провести мегабой, так что я не воспринимал это всерьез.

Я считаю, что он вернется. Когда Фьюри увидит все эти титулы на кону, я думаю, ему это понравится. Он точно вернется. Это то, чего я хочу. Нам необходимо, чтобы супертяжелый вес был здоровым для нас, боксеров, и мы могли проводить настоящие мегабои вроде этого. Это был бы мегабой. Это то, чего ты хочешь».