Джалолов на глазах Усика нокаутировал Адебайо
Узбекский гигант продолжает доминировать в профи
около 17 часов назад
Двукратный олимпийский чемпион Баходир Джалолов (16-0, 14 КО) одержал очередную победу нокаутом, остановив нигерийца Соломона Адебайо (14-1, 13 КО) в четвертом раунде.
Поединок состоялся на вечере бокса в Ташкенте, Узбекистан.
30-летний супертяж из Узбекистана использовал преимущество в размерах и силе удара. Адебайо, который имел серию из 13 нокаутов, не выдержал давления Джалолова и рухнул в нокдаун, после чего рефери остановил бой.
Джалолова прочили будущее нового короля супертяжелого веса, но после решения выступить на Олимпиаде в Париже-2024 его карьера застопорилась.
Отметим, что бой проходил на глазах абсолютных чемпионов мира Александра Усика и Теренса Кроуфорда.
Поделиться