Олег Гончар

Двукратный олимпийский чемпион Баходир Джалолов (16-0, 14 КО) одержал очередную победу нокаутом, остановив нигерийца Соломона Адебайо (14-1, 13 КО) в четвертом раунде.

Поединок состоялся на вечере бокса в Ташкенте, Узбекистан.

30-летний супертяж из Узбекистана использовал преимущество в размерах и силе удара. Адебайо, который имел серию из 13 нокаутов, не выдержал давления Джалолова и рухнул в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Джалолова прочили будущее нового короля супертяжелого веса, но после решения выступить на Олимпиаде в Париже-2024 его карьера застопорилась.

Отметим, что бой проходил на глазах абсолютных чемпионов мира Александра Усика и Теренса Кроуфорда.